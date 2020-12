Willem II verrast vriend en vijand in negatieve zin: 'Europees voetbal is niet aan de orde'

Mike Trésor (foto: OrangePictures) vergroot

Willem II heeft een heel slechte eerste seizoenshelft achter de rug. Het seizoen begon mooi met Europese wedstrijden en hoge verwachtingen, maar er volgde een snelle uitschakeling en de club staat heel erg laag op de ranglijst. Het gelijkspel tegen Ajax gaf kort voor de kerstdagen nog wat hoop, maar de winst is vooral te halen in de terugkeer van geblesseerde spelers. Een analyse met clubwatcher Fabian Eijkhout aan de hand van vier stellingen.

1. De coronacrisis heeft grote invloed (gehad) op de prestaties/club

"Bij Willem II wil men zich er niet achter verschuilen. Maar invloed heeft het natuurlijk wel degelijk gehad. Elton Kabangu lag lange tijd in het ziekenhuis met corona. Dat een ploeggenoot voor zijn leven vecht doet mentaal natuurlijk iets met je."

"Maar fysiek heeft het ook zijn sporen nagelaten. In deze periode wordt meer van spelers gevraagd. Meer wedstrijden in kortere tijd, na een lange onderbreking eerder in het jaar. Waar de kracht van Koster in de afgelopen twee jaar juist was dat hij een fitte selectie had en weinig wijzigingen door hoefde te voeren in zijn basisploeg, speelde hij nu bijna geen enkele keer met dezelfde elf. Veel spelers stonden - in ieder geval even - buitenspel. En dan zijn de automatismen - waar Koster juist veel waarde aan hecht - ook weg."

"En dan nog het gemis van het publiek, een direct gevolg van de coronacrisis. Dat speelt ook bij Willem II een flinke rol. De laatste jaren is de steun van de fans steeds belangrijker geworden. Afgelopen seizoen was daarbij de uiteindelijk zo belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Utrecht het ultieme voorbeeld. Die steun op moeilijke momenten is er nu niet, wat duidelijk terug te zien is op het veld en in de punten."

2. De trainer haalt het maximale uit zijn ploeg

"Nee, dat is absoluut niet het geval. En de eerste om dat toe te geven is Adrie Koster zelf. Na een bekerfinale en een vijfde plek waren de verwachtingen dit jaar hoog. Spelers hebben in die periode misschien bovengemiddeld gepresteerd, maar dit seizoen is het vaak ondermaats geweest. Wedstrijden kunnen natuurlijk verloren gaan, maar de manier waarop was soms zorgwekkend."

"Mike Trésor was vorig seizoen de absolute smaakmaker aan de kant van de Tricolores, maar dit jaar krijgt Koster hem niet aan de praat. Van de nieuwe spelers werd ook veel verwacht. Dat Kwasi Wriedt bijna de hele eerste seizoenshelft geblesseerd toe heeft moeten kijken is natuurlijk niet de schuld van Koster. Maar de backs Leeroy Owusu en Derrick Köhn hebben de verwachtingen nog niet waar kunnen maken. Ook de andere nieuwelingen hebben - mede door blessures - nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Het is aan Koster om ervoor te zorgen dat ze dat alsnog doen."

3. De ambities moeten na de eerste seizoenshelft worden bijgesteld

"Absoluut. Na veertien gespeelde wedstrijden is het gat met een plek die goed is voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal maar liefst vijftien punten. Het eerste doel is nu zo snel mogelijk weg zien te komen uit de onderste regionen. En dan is het plek voor plek proberen op te schuiven om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar Europese ambities hoeft de Tilburgse ploeg voorlopig niet te hebben."

4. De transferperiode gaat invloed hebben op het team

"Nee, ik denk niet dat er veel gaat veranderen in Tilburg. Adrie Koster zegt altijd politiek correct dat ze 'oren en ogen openhouden', maar veel transfervuurwerk komt er niet. De grootste veranderingen in het team zijn de spelers die terugkeren van blessures. Er lijken ook geen spelers weg te gaan. In de zomer stonden verschillende spelers op lijstjes van clubs. Maar de afgelopen maanden hebben ze eventuele interesse niet echt warm weten te houden. Daar komt bij dat Willem II geen directe financiële noodzaak heeft om spelers te verkopen, waardoor het ook niet onder de vraagprijs gaat zitten."

