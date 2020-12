Man raakt zwaargewond als zelfgemaakt vuurwerk ontploft

Wachten op privacy instellingen... Onderzoek op de Brederodeweg in Boxtel (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vuurwerk ontploft in huis in Boxtel: man gewond

In een woning aan de Brederodeweg in Boxtel is maandagmorgen vuurwerk ontploft. Een man is hierbij zwaargewond geraakt. De Explosieven Opruimings Dienst doet onderzoek en ruimt het vuurwerk op. In het huis is ook ander, explosief materiaal gevonden, dat niet zomaar verplaatst kan worden. Het opruimen gaat nog geruime tijd duren.

Rebecca Seunis Geschreven door

Volgens omwonenden zouden agenten hebben gezegd dat de man zelf vuurwerk probeerde te maken. Hij zou aan zijn handen en armen gewond zijn geraakt, toen het misging.

Omgeving afgezet

Hoe ernstig de schade is, is nog onduidelijk. De hulpdiensten zijn aanwezig en de politie doet onderzoek. De omgeving is uit voorzorg afgezet.

Uit voorzorg is iedereen die binnen een straal van vijftig meter rond de woning woont, geëvacueerd. Zij worden tijdelijk ergens anders opgevangen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer naar huis mogen.

Verbrande handen en onderarmen

Een huisgenoot, net als het slachtoffer een Oost-Europeaan, vertelt aan het Brabants Dagblad dat de man verbrande handen en onderarmen heeft. ,,Ik lag zelf te slapen toen het gebeurde, maar werd wakker toen ik hem ‘Hilfe!’ hoorde roepen.”

