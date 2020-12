Vuurwerk ontploft in huis in Boxtel: man gewond

Onderzoek bij de woning in Boxtel (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

In een woning aan de Brederodeweg in Boxtel is maandagmorgen vuurwerk ontploft. Een man is gewond geraakt.

Hoe ernstig de schade is, is nog onduidelijk. De hulpdiensten zijn aanwezig en de politie doet onderzoek. De omgeving is uit voorzorg afgezet. Uit voorzorg is iedereen die binnen een straal van vijftig meter rond de woning woont, geëvacueerd. Zij worden tijdelijk ergens anders opgevangen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt hoe onveilig de situatie is. Het is nog niet duidelijk om wat voor vuurwerk het gaat en om welke hoeveelheid.

