Steeds meer mensen online opgelicht sinds coronacrisis: van honderd per week naar honderd per dag

Computercriminaliteit is dit jaar met bijna vierhonderd procent gestegen, zo concludeert Bureau Brabant. Vooral sinds de coronacrisis is het aantal slachtoffers van internetcriminelen toegenomen: van bijna 700 in maart naar bijna 1900 in mei.

Bureau Brabant besteedt in de aflevering van maandag 28 december aandacht aan cybercrime. Er worden tips gegeven om dit tegen te gaan en beelden naar buiten gebracht van drie gezochte internetcriminelen.

Betaalapp fraude

Een bekende manier om mensen online op te lichten is via betaalapp-fraude. Zo werd in september een vrouw opgelicht die via een website meubels wilde verkopen. Om zich te 'verifiëren' moest de vrouw één cent overmaken. Maar de bankgegevens die ze invulde, kwamen meteen in handen van oplichters. De vrouw zat namelijk op een nepwebsite.

Met die gegevens hebben de criminelen een nieuwe pinpas aangevraagd. Bureau Brabant laat beelden zien van een man die met die pinpas geld van de rekening van het slachtoffer haalt. Hij staat zeker een half uur bij de pinautomaat te rommelen, verdwijnt en komt daarna weer terug. Dit doet hij een paar keer.

Dit is volgens de politie een bekende manier van internetcriminaliteit. Criminelen vragen een cent over te maken, maar zodra mensen hun bankgegevens hebben ingevuld, krijgen de criminelen toegang tot de rekening van het slachtoffer. Zo kunnen ze geld overmaken naar hun eigen rekening. Om dit te voorkomen adviseert de politie om er niet vanuit te gaan dat websites zomaar kloppen. Check altijd of de url van het webadres waar je op zit, daadwerkelijk klopt.

Pinpasfraude

Een andere bekende vorm van internetcriminaliteit is pinpasfraude. Volgens de politie zijn het vooral ouderen en zwakbegaafden die hier slachtoffer van zijn. Zo trapte in Roosendaal een slachtoffer in een dergelijk 'pinpas-fabeltje'.

Hierbij werd online tegen het slachtoffer gezegd dat hij veel geld kon verdienen door de pinpas en pincode uit te lenen aan een zogenaamde goede vriend. Vervolgens werd zijn rekening gebruikt om crimineel geld op te storten. Niet lang daarna werd het criminele geld en zijn eigen spaargeld van zijn rekening gehaald bij een pinautomaat. Bureau Brabant laat herkenbare beelden zien van de man die met de pinpas geld van de rekening van het slachtoffer staat te pinnen.

WhatsApp-fraude

Ook het aantal slachtoffers van WhatsApp-fraude is dit jaar flink gestegen. De meldingen in heel Nederland gingen van honderd per week naar honderd per dag. Bij deze vorm van fraude krijg je een appje van iemand die je kent, maar dan met een nieuw nummer. Dit zijn criminelen die doen alsof ze in nood zijn en snel geld nodig hebben.

Bureau Brabant zoekt een oplichter uit Nuenen. Hij had een moeder geappt en deed zich voor als haar zoon. Al snel maakte ze veel geld naar hem over. Op beelden is te zien hoe de oplichter slechts een paar minuten daarna bij een pinautomaat in Nuenen al dat geld opneemt.

Als je een keer een appje krijgt van een 'vriend in nood', maar dan met een nieuw nummer, kun je volgens de politie het beste altijd bellen. Neem geen genoegen met alleen een gesprek via WhatsApp, maar bel diegenen die je vraagt om geld over te maken. Zo kun je checken of dit echt klopt.

