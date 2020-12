Arrestatieteam houdt Pool aan bij enorme opslag voor synthetische drugs

Wachten op privacy instellingen... (foto: SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie vindt drugsopslag in bedrijfspand, man aangehouden

De politie heeft maandag rond het middaguur een opslaglocatie voor synthetische drugs opgerold aan de Eerste Tussendijk in Helmond. Er is één man aangehouden. In het pand vond de politie een grote hoeveelheid chemicaliën. De politie spreekt over 'duizenden liters'. Een arrestatieteam viel de loods binnen na een tip.

Rebecca Seunis Geschreven door

De drugsopslag bevindt zich in een bedrijfspand. Vermoedelijk gaat het om grondstoffen voor de productie van amfetamine. Ook werd een hoeveelheid amfetamine gevonden. Tijdens de inval was één man in het bedrijfspand aanwezig. Deze 41-jarige man met de Poolse nationaliteit is aangehouden.

Bekijk hier de video van de aanhouding:

Wachten op privacy instellingen...

Hoeveelheid drugs

Er zijn zowel grondstoffen als eindproducten gevonden in de opslag. Om hoeveel drugs het gaat, is nog onduidelijk. De specialisten van LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) zijn nog enige tijd bezig met het technisch onderzoek, de inventarisatie van de aangetroffen chemicaliën en het veilig afvoeren daarvan.

In het bedrijfspand werden geen synthetische drugs geproduceerd.

Foto's: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto's: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

vergroot

Foto's: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto's: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto's: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.