Eigenaar partycentrum niet schuldig aan ongeluk waarbij twee jonge kinderen ernstig gewond raakten

De 59-jarige eigenaar van een indoor skihal en partycentrum in Eindhoven is niet schuldig aan een ongeluk in 2017 waarbij twee jonge kinderen zwaargewond raakten. Dat heeft de rechter in Den Bosch maandag bepaald.

De man is eigenaar van de indoor skihal met aangrenzende feestzaal. In augustus 2017 was er een groot feest in de zaal en is een aantal kinderen naar de skihal gegaan. Op de skibaan liepen twee kinderen (toen 2 en 7) ernstige brandwonden en botbreuken op.

Ze zijn waarschijnlijk tussen de bewegende skimat en een vast gedeelte van de skihelling terechtgekomen. De officier van justitie vond dit de schuld van de eigenaar.

Al 10 jaar aan dezelfde mensen verhuurd

De rechtbank kan echter niet vaststellen dat de eigenaar onzorgvuldig of nalatig is geweest. De 59-jarige man verhuurde de feestzaal al zo’n tien jaar regelmatig aan dezelfde groep mensen als op die bewuste avond in augustus.

De eigenaar vertrouwde erop dat het zoals gebruikelijk zonder problemen zou verlopen en vertrok daarom op enig moment. Volgens de eigenaar mochten bezoekers van de feestzaal niet in de skihal komen en was dat ook bekend.

Het is volgens de rechter niet duidelijk of de gebruikers van de feestzaal wisten dat ze niet in de skihal mochten komen en of het gebruikelijk was dat daar toch kinderen speelden.

Onvoldoende bewijs

De eigenaar heeft aangegeven dat de skibaan niet zomaar door een eenvoudige druk op de knop in werking kon worden gezet. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs om de man te verwijten dat hij schuld heeft aan het ongeluk.

