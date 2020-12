Een wollig verhaal: 250 schapen, 2 herders en 1 hond trekken door de straten van Helvoirt

Topdrukte op de wegen in Helvoirt op deze maandagochtend tussen kerst en oudjaar. Maar liefst 250 schapen, begeleid door twee herders en een hond, trokken naar de weilanden aan de Schoorstraat in het dorp. Het leverde mooie plaatjes op.

Te zien is hoe de wollige dieren, met een enkel zwart exemplaar in hun midden, de volle breedte van de weg in beslag namen. Te hopen valt dat de schapen hongerig zijn, want het is de bedoeling dat ze aan de Schoorstraat de weilanden gaan begrazen.