Veelbewogen leven van Nikkie de Jager centraal in Youtube-documentaire die maandagavond start

Het is bijna zover voor de fans van Youtube-persoonlijkheid Nikkie de Jager uit Uden. Maandagavond vanaf 18.00 uur is, uiteraard op Youtube, de eerste aflevering te zien van een serie over het veelbewogen leven van de 26-jarige vlogster, bekend als NikkieTutorials.

De afgelopen 2,5 jaar zijn er opnames gemaakt voor de serie. En er valt genoeg te vertellen over het leven van Nikkie de Jager, die meer dan dertien miljoen volgers heeft op Youtube.

Een jaar geleden onthulde ze dat ze geboren werd als man. Ze besloot dat wereldkundig te maken, nadat ze gechanteerd werd. De Jager toen: "Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn."

De video met de 'onthulling' werd meer dan 36 miljoen keer bekeken. De Jager kreeg er veel positieve reacties op en werd powervrouw, heldin en zelfs godin genoemd.

Begin augustus van dit jaar werden De Jager en haar verloofde in hun huis in Uden slachtoffer van gewapende overvallers, die het tweetal onder schot hielden. Een week later vertelde ze in een emotionele video dat het naar omstandigheden goed met haar ging.

Ook eerder in haar leven kreeg de Udense naar eigen zeggen al te maken met 'een wervelwind aan ervaringen'. In 2018 werden opnames gemaakt voor Wie is de Mol? waar ze aan meedeed, maar moest ze ook afscheid nemen van haar broertje.

"Van binnen wist ik: thuis klopt iets niet."

Zijn ziekte hield haar tijdens de opnames van het populaire tv-programma al veel bezig. "Elke avond stuurde mijn moeder me netjes verslagen met hoe het met hem ging. Ik voelde me sterk, helder en dat mensen mij dan ook nog eens verdachten, was helemaal lekker meegenomen! Tot twee avonden voor mijn exit. Mijn moeder hield opvallend haar mond als ik vroeg hoe het thuis ging. In het spel leken dingen voor me met het uur duidelijker te worden. Maar van binnen wist ik: thuis klopt iets niet." Mikaj werd 14 jaar oud.



Indrukwekkende gebeurtenissen in de afgelopen 2,5 jaar, maar ook het verdere verleden van De Jager waarin ze gepest werd, komen voorbij in de documentaire die maandag dus gelanceerd wordt. De maakster is Linda Hakeboom, een vriendin van De Jager sinds hun gezamenlijke deelname aan het programma The Big Escape.

Een trailer is al te zien op het Youtube-kanaal van Nikkie de Jager.

