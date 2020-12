Drie zelfgemaakte vuurwerkbommen gevonden in huis Zevenbergen, man (43) opgepakt

Wachten op privacy instellingen... (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Drie zelfgemaakte vuurwerkbommen gevonden in huis Zevenbergen

In een huis aan de Doctor Ariënslaan in Zevenbergen zijn maandagmiddag drie zelfgemaakte vuurwerkbommen gevonden. Een 43-jarige man is rond negen uur 's ochtends opgepakt.

Ista van Galen Geschreven door

De Explosieven Opruimingsdienst is aanwezig om de explosieven te onderzoeken en op te ruimen. De straat is afgezet en omliggende huizen zijn ontruimd. De brandweer en ambulance staan ook klaar, voor het geval een van de bommen afgaat.

De politie kwam de verdachte op het spoor doordat hij zaterdagnacht een cobra had afgestoken op een schutting van een tuin aan de Lage Wipstraat. De politie doorzocht zijn huis en vond nog drie zelfgemaakte vuurwerkbommen, met een doorsnede van zo'n tien centimeter. De man wordt verdacht van vernieling en bezit van illegaal vuurwerk.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.