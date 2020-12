Buren van zwaargewonde vuurwerkfanaat mogen weer naar huis na ontploffing

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

De omwonenden van de ontploffing met zwaar vuurwerk in een huis aan de Brederodeweg in Boxtel zijn weer terug naar hun huis. Eerder op de dag moesten ze hun huis uit omdat de situatie niet veilig was. De bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. De bewoner van het huis raakte bij een explosie gewond aan handen en onderarmen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk.

Volgens omwonenden zou de man hebben geprobeerd om zelf vuurwerk te maken. De bewoner van het huis is op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan.

Evacuatie

Na de ontploffing werd uit voorzorg iedereen die binnen een straal van honderd meter rond de woning woont, geëvacueerd. De omgeving werd afgezet om de schade te onderzoeken. De omwonenden werden opgevangen in het gemeentehuis van Boxtel. Op het moment dat er eten werd bezorgd, kregen de mensen de melding dat de situatie in hun buurt weer veilig was.

Explosief materiaal

De Explosieven Opruimings Dienst onderzoekt wat voor explosief materiaal er is gevonden. Eerder werd gemeld dat het ging om een explosieve stof, die niet zomaar verplaatst kon worden.



