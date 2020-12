Anti-kraak in de strijd tegen criminaliteit: Maite woont voor 230 euro per maand in oud boerderijtje

Maite Eckhardt voor haar boerderij in Haaren. vergroot

Leegstaande boerderijen verhuren in de strijd tegen criminaliteit. Het is een oprukkend fenomeen op het Brabantse platteland. Voor slechts enkele honderden euro's per maand worden de boerderijen tijdelijk verhuurd. Ideaal voor mensen die goedkope woonruimte zoeken, maar ook een goede manier om ongenode gasten buiten de deur te houden. Door deze tijdelijke bewoning kan niemand ongezien een drugslab beginnen in een lege stal.

“Het is voor ons een lot uit de loterij”, zegt Maite Eckhardt. Vol trots laat ze haar nieuwe stek zien. Maite woont sinds een maand in een oude boerderij in het buitengebied van Haaren. Ze woont er antikraak met haar Ierse partner.

Het boerenechtpaar dat er jaren heeft geboerd heeft de boerderij met landbouwgrond verkocht aan het waterschap. En het waterschap wil de grond bij de boerderij gebruiken voor ruilverkaveling. Het wil de grond ruilen met boeren die op een plek zitten waar het waterschap ze liever weg wil hebben. Ruilverkaveling duurt vaak lang en in die tussentijd wil het waterschap het pand liever niet leeg laten staan.

Veel belangstelling voor antikraak-boerderij

Er komen in Brabant de laatste tijd steeds meer oude boerderijen op de markt, zegt Interveste. Het bureau zoekt geschikte antikraakbewoners om dit soort panden te beschermen. Zo blijft er geen lekkage onopgemerkt. En zo kan er ook niemand ongezien een drugslab in een stal beginnen, of er andere dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen.

Maite geeft een rondleiding door de prachtige boerderij waar ze woont:

Lot uit de loterij

“Er was heel veel belangstelling voor onze boerderij,” zegt Maite. “Voor ons is het een lot uit de loterij. Normaal zou je wel 1700 honderd euro huur moeten betalen voor zo’n pand. Wij zitten er voor 260 euro per maand.”

Maar de bewoners nemen dan wel op de koop toe dat ze binnen een maand moeten vertrekken als de eigenaar dat wil. Dat is het principe van anti-kraak. “Dat nemen we voor lief. We wonen nu mooi en kunnen zo wat geld opzij zetten om in de toekomst een huis te kunnen kopen.”

Ook bij de boerderij van Maite staan enkele ongebruikte stallen. “Daar mogen wij niks mee doen. Maar ik loop wel dagelijks een rondje over het erf om zo de boel in de gaten te houden. Want dat is mijn taak.”

