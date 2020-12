Twee aanhoudingen bij overval op appartement in Geldrop

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

De bewoner van een appartement aan de Admiraal Byrdstraat in Geldrop is maandagavond rond tien uur overvallen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie hield twee personen aan.

De bewoner van het huis is door het ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of er meer personen bij de overval waren betrokken en of er iets is buitgemaakt.

