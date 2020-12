Vuurwerkbom zet auto in lichterlaaie, brandweer heeft moeite om brand te blussen

Een vuurwerkbom heeft maandag omstreeks 21.40 uur op de Statenlaan in Tilburg een Mercedes in lichterlaaie gezet. Een buurtbewoner hoorde eerst een lichte knal en gelijk daarop een zware knal.

Bergen op Zoom

Ook in Bergen op Zoom stond maandagavond een auto in brand. Dat gebeurde in de Guido Gezellelaan. Hier had de brandweer het vuur snel onder controle.