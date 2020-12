Bij deze pompstations in Brabant tank je het goedkoopst

Archieffoto. vergroot

Wie nog voor het nieuwe jaar even snel voor de laagste prijs z’n auto wil volgooien, kan daarvoor het best terecht in Breda of in Best. Dat blijkt uit onderzoek van MultiTankcard onder alle tankstations in Nederland waar het afgelopen jaar minstens 500 keer werd getankt. In totaal werden ruim 4000 pomphouders geraadpleegd.

De provinciale top 3 van voordeligste tankstations in Brabant wordt gedeeld door maar liefst zes benzinepompen. Makro Best en Makro Breda delen de eerste plaats met een gemiddelde literprijs van € 1,480 voor E10-benzine. Zij eindigden daarmee in de top-10 van Nederland.

Op nummer 2 staat Tamoil Raamsdonksveer (gemiddelde literprijs € 1,484). De 3e plaats wordt gedeeld door Tamoil Terheijden, Tango Geldrop en Aers in Zegge (gemiddelde literprijs € 1,487).

Dat het nóg goedkoper kan, behalve een ritje naar Belgische grensgemeenten, bewijst Joontjes Kreditank in Sneek. Daar tik je voor een liter E10-bezine 1,434 euro af. Zij wonnen daarmee de Slim Tanken Award 2020.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.