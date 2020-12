Lego verhuren blijkt gat in de markt in coronatijd: 'Worden overstelpt met aanvragen'

Enrico en Joyce van Gansewinkel hebben een gat in de markt ontdekt met het verhuren van lego-pakketten. vergroot

Schoon genoeg had hij ervan. Was hij met zijn hele gezin thuis vanwege de corona-lockdown, zat iedereen achter zijn eigen beeldschermpje. Toen kreeg Enrico van Gansewinkel (45) uit Maarheeze een idee: als ze nou eens samen zouden gaan legoën! Dat idee bleek aan te slaan. Ook onder zijn vrienden en kennissen. Daarom besloot hij een Lego-verhuurbedrijf te beginnen. En het loopt storm!

"Dit idee is bij mij naar boven gekomen tijdens de eerste corona-lockdown", vertelt Enrico. "Ik heb een aantal maanden research gedaan en plannen uitgewerkt. Vervolgens zijn we dit Lego-verhuurbedrijf gestart. We zijn begonnen tussen de eerste en tweede lockdown in. Nu worden we overstelpt met aanvragen."

Tientje per week

Het verhuren van de Lego-pakketten doet Enrico vanuit huis. "Maar we zijn zo aan het groeien dat we overwegen ergens een winkel te beginnen."

Het huren van een Lego-pakket kan bij hem vanaf 6,95 euro per week en de pakketten worden per post thuisbezorgd. "Dit bedrag kan oplopen tot 17,50 euro. Dit ligt er maar net aan hoe groot het pakket is dat je wil huren. Maar gemiddeld kom je uit op een tientje per week qua huur." Dat scheelt flink ten opzichte van de bedragen die je in een winkel moet neertellen voor populaire grote pakketten. "Die ga je echt niet vaak kopen."

Een pakket lenen, kan nu maximaal vier weken. "Maar er komt binnenkort een nieuw Lego-pakket op de markt van een colosseum, met negenduizend stukjes. Als die verhuurd wordt, mogen mensen die vijf weken huren."

In godsnaam

Bij Enrico thuis bleek het samen legoën een uitkomst in coronatijd. "Mijn vrienden en kennissen vroegen zich af hoe we de kinderen in godsnaam weer eens achter hun schermen - tablets en smartphones - vandaan zouden kunnen krijgen. Mijn kinderen hebben dit idee meteen omarmd. Dat wil overigens niet zeggen dat ik hen helemáál van de schermen af heb kunnen krijgen. Maar het is wel leuk om met zijn allen iets gezamenlijk te doen."

Zijn kinderen hebben een voorkeur voor de Harry Potter-pakketten. Zelf vermaakt Enrico zich graag met de technieksets van bijvoorbeeld de Lamborghini en de Bugatti. "Die vind ik erg gaaf."

Een week aan het bouwen

Het beeld dat sommige mensen hebben dat Lego kinderspeelgoed is, is volgens Enrico niet terecht. "Toen ik opgroeide, waren de Lego-pakketten wel met name gericht op kinderen. Maar omdat mijn generatie ermee is opgegroeid, vindt die het bouwen met Lego vaak nog steeds heel erg leuk. Daar heeft Lego slim op ingespeeld, want de pakketten die nu op de markt komen, zijn echt voor 16 jaar en ouder. Daar ben je als volwassene serieus een week mee aan het bouwen. Dat maakt het leuk."

Wie een pakket wil huren, kan dit vanaf komende week weer volop doen. "In de week voor Kerstmis zagen we een golf van aanvragen binnenkomen. Dat leidde ertoe dat 95 procent van onze pakketten ineens verhuurd was. Maar daar hebben we op ingespeeld. Komende week komt een flink aantal nieuwe pakketten binnen en komen ook veertig verhuurde pakketten weer terug."

