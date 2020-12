Medewerkers verpleeghuis boos op Jaap van Dissel: 'Hoe durft u deze uitspraak te doen?'

Chantal Beks schreef een open brief aan Jaap van Dissel. vergroot

Jaap van Dissel van het RIVM moet persoonlijk excuses aanbieden aan alle medewerkers van verpleeghuizen. Dat schrijft Chantal Beks, lid van de Raad van Bestuur van Koepel voor Ouderenzorg De Wever in Tilburg. In een open brief reageert Beks op de opmerking van Van Dissel in een interview met de NOS. Daarin bracht hij het aantal besmettingen in verpleeghuizen in verband met het opleidingsniveau van de medewerkers. Volgens Beks deed de opmerking veel pijn bij haar collega's.

Beks schrijft in haar open brief aan Van Dissel: ”Mag ik vragen hoe u deze uitspraak durfde te doen? U zou namelijk moeten weten dat onze medewerkers in maart ten volste ten strijde zijn getrokken om de besmettingen in te dammen.”

Nooit kreeg Chantal Beks zoveel reacties op een brief die ze op de interne Facebookpagina van De Wever plaatste. “Ze zeggen wat fijn dat je dit verwoordt. Het is voor hen heel fijn om te horen dat ik me distantieer van zo’n opmerking. Ze zijn er echt door geraakt.”

Volgens Beks steekt het de medewerkers in de verpleegtehuizen vooral dat ze het tijdens de eerste golf zonder beschermende maatregelen zoals mondkapjes moesten doen, zoals het RIVM adviseerde. En om die fout te verhullen, zou Van Dissel het nu op het opleidingsniveau van de verzorgenden gooien. Beks in de open brief: “U zou toch ook moeten weten dat juist onze mensen weten dat mensen met bijvoorbeeld dementie niets hebben met de 1,5 meter en het niezen in de elleboog.”

Er speelt ook nog een ander sentiment volgens Beks. “In de verpleeghuizen moeten we ook nu weer alle zeilen bijzetten om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. Onze mensen waren in maart nog helden, we kregen zoveel taarten als we wilden, Nu is er veel minder aandacht voor het werk. Dan voelt het nu nog eens extra rot als Van Dissel zo’n opmerking maakt."

Volgens Beks kunnen de medewerkers van De Wever de zorg nog goed aan. Ook in de nabije toekomst verwacht ze niet dat het leger ingezet moet worden zoals in andere regio’s.

Inmiddels heeft het RIVM excuses aangeboden aan de medewerkers van verpleeghuizen. Volgens een persbericht spijt het Van Dissel dat medewerkers zich negatief geraakt voelen door wat hij heeft gezegd. Chantal Beks van De Wever hoopt dat Van Dissel ook persoonlijk nog iets hierover gaat zeggen.

