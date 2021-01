Kwasi Wriedt voelt zich thuis bij Willem II, maar door resultaten is hij 'niet honderd procent blij'

Kwasi Wriedt (foto: ANP). vergroot

De eerste maanden van Kwasi Wriedt in Tilburg waren niet wat hij én de fans van Willem II er van verwacht hadden. Door een blessure stond hij bijna de hele eerste seizoenshelft aan de kant. In die tijd leerde hij de Nederlandse taal goed te verstaan en kwam hij de tijd door met voetbal kijken en PlayStation spelen met zijn Duitse ploeggenoten, want Tilburg verkennen was door corona geen optie. Nu is hij fit en klaar voor het nieuwe jaar, klaar om met Willem II de weg omhoog te vinden.

In de voorbereiding op het seizoen raakte Wriedt geblesseerd. “Dat was heel frustrerend. Het was mijn eerste grote blessure. Ik kon lange tijd helemaal niets doen, het team niet helpen. Ik heb hard gewerkt om terug te komen en ben blij dat ik terug ben, maar tegelijkertijd baal ik van de slechte resultaten dit seizoen.”

"We proberen veel te lachen, ik probeer ook altijd positief te zijn."

Het komt in het gesprek iedere keer terug, de resultaten. Ze zijn van grote invloed op de stemming van de spits. Hij lacht en danst graag, maar merkt dat het makkelijker gaat als de resultaten beter zijn. “We proberen veel te lachen. Ik probeer ook altijd positief te zijn, op en naast het veld. Als de resultaten er niet zijn, is het moeilijker om positief te zijn. Aan de andere kant kan positief zijn ook een oplossing zijn om punten te gaan pakken. Als je altijd aan het negatieve denkt, is het moeilijk om eruit te komen.”

Met die positieve instelling heeft Wriedt zijn eerste maanden in Tilburg doorgebracht. “Ik voel me fijn bij de club, er is een goede vibe in het team. Het is jammer dat ik niet vaak naar buiten kan vanwege corona, ik zie alleen vrienden. Maar ik ben gesetteld. Het waren goede maanden in Tilburg. Alleen door de resultaten voel ik me niet honderd procent blij.”

Wriedt brengt zijn vrije tijd vooral door met Derrick Köhn, waarmee hij ook bij Bayern München al samen in een team speelde. “We kennen elkaar al lange tijd. Buiten het veld brengen we veel tijd samen door. Ook met John (Yeboah, red.), hij komt net als wij uit Hamburg. Maar we zijn wel vooral thuis. Voetbal kijken, samen op de PlayStation spelen, koken.”

"Ploeggenoten praten Nederlands tegen me en ik probeer in het Nederlands te antwoorden."

Hij heeft de tijd ook gebruikt om de taal te leren. Of hij al Nederlands spreekt? “Een beetje”, blijft de tweevoudig Ghanees international bescheiden. Want daarna gaat hij verder in het Nederlands. “Ik kan het een beetje verstaan, maar Nederlands praten gaat nog niet zo goed.” Naast de lessen op de club heeft hij met Elton Kabangu en Leeroy Owusu ook een afspraak om de taal te leren. “Ze praten Nederlands tegen mij en ik probeer in het Nederlands te antwoorden. Alleen als het echt niet lukt, antwoord ik in het Engels.”

Net voor de kerstdagen speelde Willem II gelijk tegen Ajax. Voor de fanatieke Wriedt kwam dat niet als verrassing. Ook tegen AZ zag hij al een goede fase. Wanneer is de geboren doelpuntenmaker tevreden als het seizoen in de zomer afgelopen is? "Als we een betere tweede helft van het seizoen hebben gehad dan de eerste. Ik wil nu niet praten over plaats zes tot tien, we zijn als Willem II niet in de positie om daar nu over te praten. We moeten ons focussen op punten pakken, weg zien te komen van de onderste plekken. Niemand had verwacht dat we zo laag zouden staan. Focussen op onze kwaliteiten en minder fouten maken. Dan kan het een mooi jaar worden!”

