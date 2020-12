Vier de jaarwisseling met Omroep Brabant: dit kun je bij ons zien en horen

De jaarwisseling vieren we dit jaar in lockdown. Omroep Brabant helpt je door de dagen heen met allerlei specials op radio en televisie. Van een concert van Rowwen Hèze tot nieuwjaarswensen met Graat & De Laat. Dit kun je de komende dagen bij ons zien en horen.

Oudjaarsavond donderdag 31 december Met het slotconcert sluit Rowwen Hèze elk jaar het seizoen af. Normaal in een grote feesttent met duizenden fans. Dit jaar gaat het anders. In een kleine feesttent zonder publiek verzorgde de band het concert. Oudjaarsavond vanaf 17.50 uur te zien op televisie. Daarna ieder uur herhaald.

Zaterdag 2 januari Omroep Brabant neemt een kijkje bij de ASML Campus in Veldhoven. Wat doet ASML, waarom bouwt het bedrijf alsmaar door in Veldhoven en wat betekent het bedrijf voor de samenleving? Vanaf 18.05 uur te zien op televisie. Daarna ieder uur herhaald.

Zondag 3 januari

In de talkshow KRAAK kijken we vooruit op wat hopelijk een beter jaar gaat worden. Dat doen we met PSV-directeur Toon Gerbrands en GGD-directeur Ellis Jeurissen. Zij komt praten over de vaccinaties die een week later van start gaan. Vanaf 12.00 uur te zien op tv.