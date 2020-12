Rino heeft een alternatief voor vuurwerk en levert dat coronaproof af

Nu er een vuurwerkverbod is met oud en nieuw bedenken mensen allerlei alternatieven. Zo ook jongerenwerker Rino Driessen uit Bavel. Hij heeft wel een hele simpele oplossing: een cd met vuurwerkgeluiden. Rino verkoopt ze voor een goed doel en komt de cd's ook nog eens coronaproof bij je thuis brengen.

Rino Driessen is de drijvende kracht achter de stichting Ariba, een dagbesteding voor jongeren met een krasje. Die steken graag vuurwerk af, maar dat mag dit jaar niet. En dus bedacht Rino daar een even simpel als doeltreffend alternatief voor. "Een cd met vuurwerkgeluid", zo zegt de selfmade jongerenwerker. "Als je het volume hard zet, is het net echt. Je kunt de cd lekker opzetten in de kamer met wat eten en drinken erbij. Veilig en hartstikke gezellig."