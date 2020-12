Jongeren worden vrijwillig afgemat door oud-commando's: 'Beter dan de hele dag op de bank zitten'

Jongeren tussen de dertien en zeventien jaar worden vier dagen getraind. vergroot

Ruim zeventig Roosendaalse jongeren staan dinsdagochtend klaar op de schietbaan in Rucphen. Ze hebben zich opgegeven voor het programma 'NU OF NOOIT', waarbij ze afgemat worden door oud-commando's. Het regent zachtjes, maar op deze derde dag staan ze er nog steeds met veel plezier en energie. "Het is echt zwaar, maar het doel is juist om dan door te zetten", vertelt een van de jongeren tussen de oefeningen door.

In totaal worden de jongeren tussen de dertien en zeventien jaar vier dagen getraind door oud-commando's. De bedoeling is dat hun fysieke en mentale grenzen worden verlegd. Dat gaat in de stijl van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge waarin vijftien mensen de training van de Special Forces ondergaan.

Dinsdag staan onder meer de klimtoren en kaartlezen op het programma en leren de jongeren de vaardigheid 'doorzetten'. De dagen ervoor hebben ze vuur gemaakt, de hindernisbaan gebruikt, gerugbyd en kompas gelezen. "Het is een fysieke uitdaging. Daar geniet ik wel van", zegt een jongen.

De jongens en meisjes die meedoen hebben zichzelf allemaal vrijwillig opgegeven. Sommigen omdat ze fan zijn van Kamp van Koningsbrugge. Maar veruit de meesten zeggen dat ze iets leuks zochten om te doen deze kerstvakantie. "Door corona kun je niet zo veel doen. Ik wilde niet de hele vakantie op de bank zitten, dus dit was wel een mooie kans", aldus een jongen.

En een leuke activiteit voor in de kerstvakantie is dan ook precies de reden dat deze vierdaagse training wordt georganiseerd. Gemeenten hebben budget gekregen om activiteiten voor jongeren te organiseren. 'NU OF NOOIT' is een samenwerking tussen de gemeente Roosendaal, Het Korps Commandotroepen en De Harde Leerschool. Laatstgenoemde is een stichting die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt klaarstoomt voor werk of een opleiding.

"Het is een mooie samenwerking om aan jongeren te laten zien wat het betekent om zowel fysiek als mentaal lekker bezig te zijn", vertelt René van Ginderen, wethouder jeugd in de gemeente Roosendaal. "De opdrachten zijn grotendeels gebaseerd op Kamp van Koningsbrugge, maar we gaan hier niet schieten."

Ray Klaassens, oud-commando en instructeur bij Kamp van Koningsbrugge, is dinsdag ook bij de training en kijkt trots toe. "Dit zijn jonge mensen die het niet gewend zijn om lang in de kou te staan en fysiek pittige uitdagingen aan te gaan, maar ze doen het wel gewoon. Ze zijn achter die PlayStation vandaan en doen hier in het bos dingen die commando's ook doen waarbij je moet doorzetten, waarbij dingen tegenzitten en je elkaar nodig hebt. Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we hier zien", zegt Klaassens.

De oud-commando spreekt de kinderen nog even toe en laat ze weten dat het niet gaat om de sterkste zijn, maar om teambuilding. "Je ziet dat ze ook echt samenwerken. Ik weet ook zeker dat er een paar tussen zitten die het zouden redden bij Kamp van Koningsbrugge. Als ze maar onthouden dat opgeven altijd nog kan, pijn weggaat en als ze dan dus doorzetten ze het een heel eind gaan schoppen."

Naast deze training zijn er nog meer activiteiten die de gemeente Roosendaal deze kerstvakantie organiseert. "Niet iedereen gaat door de modder kruipen, dus we hebben ook dingen rondom cultuur en gamen", vertelt Van Ginderen. "Er zijn online theatervoorstelling, een Fortnite-toernooi, een Fifa-toernooi tegen de politie en jongerencentra waar ze fysiek een spelletje kunnen komen spelen."

