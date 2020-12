Wiel (85) rijdt zijn hele leven met één automerk: 'Ik ben altijd bij Citroën gebleven'

Wiel Willems rijdt al 68 jaar in verschillende Citroën auto's. vergroot

Wiel Willems kan over een paar dagen een mooi jubileum gaan vieren. Dan rijdt de nu nog 85-jarige Wiel namelijk al 68 jaar in verschillende Citroën-auto's. "Ik heb wel andere merken geprobeerd, zoals een Mercedes of een Volvo. En dat was prima, maar ik ben toch altijd bij de Citroën gebleven."

En dat komt doordat Wiels eerste auto ook een Citroën was. "Dat was niet zo bijzonder hoor. Het was een kleine, zuinige auto waar ik de weg mee op kon. Maar het merk is me altijd goed bevallen. Ik ben er nooit meer van afgestapt. Sinds mijn 18e heb ik altijd een Citroën in bezit gehad. Al heb ik wel andere merken uitgeprobeerd."

En wie denkt dat de 85-jarige Wiel Willems inmiddels zijn auto's niet meer uit de garage haalt en achter de geraniums is gaan zitten, heeft het mis. "Het afgelopen jaar heb ik meer dan 100.000 kilometer gereden", zegt de inwoner van Mill trots. "Deze Citroën C1 (foto hierboven) heeft al meer dan 500.000 kilometer op de teller, terwijl ik die auto in 2015 helemaal nieuw heb gekocht. Sinds 14 november van dit jaar tot nu, heb ik er al weer 12.000 kilometers mee gereden."

In dik vijf jaar tijd heeft Wiel (grotendeels) samen met zijn vrouw genoeg kilometers op de weg gemaakt. De Citroën-liefhebber is langs verschillende Citroën-fabrieken gereden, om meer te weten te komen over zijn geliefde merk. "Ja, ik ben door heel Europa gereden. België, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Tsjechië en natuurlijk Frankrijk. Veel in het buitenland, ja. Anders kom je ook niet aan die kilometers. Maar overal waar ik kwam, vertelden dealers me meer over het merk en wezen ze me op andere fabrieken waar ik weer heen kon. Zo kom je de tijd wel door."

Wiel beschikt op dit moment ook nog over de nodige Citroën-wagens. Hij is onder meer de trotse bezitter van een Citroën C6 (benzine-versie) waarvan er wereldwijd zo’n 2800 exemplaren zijn geproduceerd. "En daar ga ik bijna niet mee de weg op. Want dan wordt hij steeds interessanter. Zo'n auto, met zo weinig kilometers op de teller. Dat zie je niet veel meer."

