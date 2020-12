Bredanaar (56) opgepakt voor poging tot doodslag, slachtoffer (63) naar ziekenhuis

Een 56-jarige man uit Breda is maandagmiddag opgepakt voor poging tot doodslag. De Bredanaar zou betrokken zijn bij de mishandeling van een 63-jarige plaatsgenoot in een huis aan de Cornelis Joosstraat.

Agenten troffen in het huis de gewonde man aan. Het slachtoffer is direct per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.