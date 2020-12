Appel met drugs over gevangenismuur PI Vught gegooid: 'Weinig kans van slagen'

De gevonden appel (foto: PI Vught). vergroot

Ze zullen elkaar vreemd hebben aangekeken: de medewerkers van de PI Vught die op tweede kerstdag een met cannabis gevulde appel aantroffen. Het stuk fruit is waarschijnlijk van buitenaf over de muur gegooid.

De appel werd weliswaar binnen de muren van het streng beveiligde complex gevonden, het zakje drugs had zijn bestemde ontvanger nooit kunnen bereiken. "De appel is gevonden tussen een hek en een muur op een plek waar de gedetineerden niet komen", vertelt woordvoerder Robert Meijer.

Volgens Meijer gebeurt het niet vaak dat er smokkelwaar over de muur van de inrichting wordt gegooid. "Daarvoor liggen de luchtplaatsen hier te ver van de buitenmuur. Als gedetineerden toch iets willen proberen, zullen ze de goederen eerder via kleding of visite binnen laten komen."

Geen appelboom

Dat het nu om een appel gaat, maakt de vondst extra bijzonder. "Als bij andere gevangenissen iets over de muur wordt gegooid, zijn dat meestal tennisballen of sokken." Creatief of niet, de poging had volgens Meijer weinig kans van slagen. "Op straat zou je zo'n appel waarschijnlijk niet zomaar oppakken, maar onze medewerkers zijn getraind in het signaleren van afwijkende zaken. Trouwens, er staat geloof ik ook geen appelboom in de buurt van de PI."

Op dit moment onderzoekt de PI voor wie de appel bedoeld was. Dat is nog niet zo makkelijk, vertelt de woordvoerder. "Er staat geen naam op zo'n appel. Het is anders als je drugs of een telefoon op het lichaam of in de kamer van een gedetineerde vindt."

Strafbaar

Sinds november vorig jaar is het overigens ook strafbaar om spullen de gevangenis in te smokkelen. Toch is het vinden van de gooier niet de grootste prioriteit van de gevangenis. "Het is niet aan ons om de dader op te sporen. Mocht de politie er onderzoek naar doen, delen wij natuurlijk wel alle informatie die we hebben."

De appel uit het verhaal (foto: PI Vught). vergroot

De appel was gevuld met cannabis (foto: PI Vught). vergroot

