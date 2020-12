Michael van Gerwen kruipt door het oog van de naald na ware thriller en staat in de kwartfinale

Michael van Gerwen tijdens het WK (foto: OrangePictures). vergroot

Michael van Gerwen is na een ware thriller door naar de kwartfinale op het WK Darts. De darter uit Vlijmen stond aan de rand van de afgrond, zag tegenstander Joe Cullen twee matchdarts missen, maar wist uiteindelijk toch aan het langste eind te trekken: 4-3.

Waar Van Gerwen nog voortvarend begon aan het duel met Cullen met een 180-score en vervolgens de Engelsman direct wist te breken, viel het niveau daarna wat terug bij de nummer één van de wereld. Cullen brak Van Gerwen in die leg erna direct terug en kwam op 2-1 voorsprong.

Van Gerwen kwam daarna toch weer terug tot 2-2, nadat Cullen zes darts had gemist op dubbel drie, waar hij ‘per ongeluk’ op was gekomen na een rekenfout van de scheidsrechter. Toch verloor Van Gerwen nog de set, aangezien hij twee dubbels miste, waarna Cullen de eerste set naar zich toe trok.

Van Gerwen bleef scorend gezien wat achter met zijn twee vorige partijen in het achterhoofd. Na de tweede set gooide ‘Mighty Mike’ 96 gemiddeld, waar men 105 gemiddeld gewend is bij hem. En Cullen gooide juist ijzersterk en reeg de 180-scores aaneen. Uiteindelijk wist Van Gerwen met pijn en moeite de tweede set te winnen om zo op gelijke hoogte te komen, nadat Cullen dubbel 9 miste om op 2-0 in sets te komen.

Net als in de tweede set, werden ook tijdens de derde set alle legs gewonnen door degene die de leg ook was begonnen. Het was Cullen die Van Gerwen in de vierde set direct wist te breken, maar Van Gerwen zou Van Gerwen niet zijn als hij Cullen dan niet direct weer zou terug breken.

Maar de wedstrijd bleef gelijkwaardig. Van Gerwen en Cullen gooide inmiddels beide fantastische gemiddeldes (rond de 104), maar het was de Engelsman die op een 3-1 voorsprong kwam in sets, nadat Van Gerwen drie pijlen miste om op 2-2 in sets te komen.

Aan spanning geen gebrek tijdens het duel tussen Van Gerwen en Cullen. Van Gerwen kwam sterk terug uit de korte pauze en wist set 5 met 3-1 te winnen. Vervolgens ging de set erna weer gelijk op. Opnieuw moest er een vijfde, beslissende leg gespeeld worden, waarbij Cullen dus nog één leg verwijderd was van een gigantische stunt. Cullen kreeg één pijl op de bullseye om Van Gerwen naar huis te sturen, maar hij miste. Van Gerwen gooide daarna tops raak om weer op 3-3 in sets te komen.

Cullen, die maar liefst 19 keer 180 gooide en de wedstrijd van zijn leven stond te spelen, mocht de laatste en beslissende set beginnen. De Engelsman hield zijn eigen legs en Van Gerwen ook en dus moest er een beslissende, vijfde leg aan te pas komen. Van Gerwen begon zeer sterk met een 180-score. Cullen was het daarna voor het eerst in de wedstrijd kwijt, en Van Gerwen gooide zijn tweede matchdart raak en plaatste zich na een heuse thriller voor de kwartfinale.

Van Gerwen gooit op 1 januari de kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen Dave Chisnall en Dimitri van den Bergh.

