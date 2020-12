Bestuurder van 45-km wagen eindigt rit in de sloot

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. vergroot

Een oudere man is dinsdagavond met zijn 45-kilometerwagentje het water in gereden in Wijk en Aalburg. Omstanders hebben hem gered.

Malini Witlox Geschreven door

Dat gebeurde aan het Taxhof in Wijk en Aalburg. Vermoedelijk heeft de man aan het eind van de doorlopende straat willen draaien omdat hij niet verder kon. Daarbij kwam zijn wagen op de kant in de sloot terecht.

Voor het besturen van een 45-kilometerwagentje heb je geen autorijbewijs nodig.

Bevrijd

Omstanders bevrijdden de man uit zijn autootje en hebben hem samen met de gewaarschuwde brandweer overgedragen aan het ambulancepersoneel.

De man is in de ambulance nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft het karretje uit de sloot getakeld.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.