Auto in Oss verwoest met zwaar vuurwerk: 'Het dakraam werd uit het dak geblazen'

Een auto die geparkeerd was aan de straat Achter de Vuurloze in Oss is dinsdagavond verwoest met zwaar vuurwerk. Het is al de tweede keer in een maand tijd dat in deze buurt zoiets gebeurt.

Volgens een getuige gooide iemand rond halfelf zwaar vuurwerk in de auto. Toen dat ontplofte, raakte de voorruit van de auto volledig verbrijzeld. Het dakraam werd uit het dak van de auto geblazen, het dak raakte ontzet, glassplinters vlogen tientallen meters in het rond en diverse ramen zouden zijn gesprongen.

"In de bijrijdersstoel zat na de explosie een enorm gapend gat", zag de ooggetuige. "Daar is waarschijnlijk het vuurwerk ontploft."

Nog een explosie

Eind november ontplofte ook al zwaar vuurwerk bij een auto die geparkeerd was op een parkeerterrein aan De Oude Vest. Dat is zo'n honderd meter van de straat Achter de Vuurloze vandaan. Ook daar leidde de ontploffing tot veel schade. De politie doet onderzoek.

