Gemeentehuis Etten-Leur urenlang afgezet vanwege 'rookbom' gemaakt van sterretjes

Het stadskantoor in Etten-Leur was woensdagochtend enkele uren dicht vanwege een verdacht voorwerp voor de deur. Het zou gaan om een zelfgemaakte vuurwerkbom, die rond tien uur werd gevonden. Na onderzoek bleek het om een onschuldig rookbom van sterretjes te gaan.

De hulpdiensten waren uren bezig. Achteraf bleek het om een onschuldige rookbom te gaan die gemaakt was van sterretjes. Er is dus geen gevaar geweest voor de omgeving.

Door iemand gevonden

Het stuk vuurwerk zou een paar honderd meter verderop zijn gevonden door een voorbijganger. Mogelijk wilde hij het afgeven bij de BOA's van de gemeente of weggooien. Uiteindelijk heeft diegene het weggelegd of weggegooid vlakbij het gemeentehuis. De politie weet wie diegene is maar weet dus nog niet wie het stuk vuurwerk in eerste instantie gemaakt heeft.