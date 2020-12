Driehonderd cobra's ontdekt in auto, bestuurder (22) opgepakt

De man uit Rijen had driehonderd cobra's in zijn auto liggen. (Foto: Politie) vergroot

In een auto in Rijen hebben agenten dinsdagavond driehonderd cobra's ontdekt. De politie was getipt dat de bestuurder dit zware illegale vuurwerk te koop aanbood.

Agenten slaagden erin de identiteit van de man te achterhalen en gingen vervolgens naar hem op zoek.

Traceren

Rond halfnegen 's avonds werd de 22-jarige man getraceerd en werd hij aangehouden. In de auto waar hij op dat moment in zat, vonden agenten naast de driehonderd zogenoemde cobra’s een fors geldbedrag en illegale sigaretten.

De man is daarop aangehouden.

