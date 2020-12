Auto belandt op zijn kop na aanrijding in Breda

Foto: SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Bij een ongeluk tussen twee auto's op de Dr. Struyckenstraat in Breda is woensdagmiddag een auto op zijn kop midden op de weg beland. De bestuurder werd met hulp van de brandweer uit de auto gehaald, maar raakte wonder boven wonder niet gewond.

De auto kwam pal voor het stoplicht tot stilstand. De andere auto had niet veel schade. Wie er geen voorrang verleende op het kruispunt is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De weg werd gedeeltelijk afgezet. Een berger heeft de auto weggetakeld.

