De speciale kaas van de duinboeren vliegt de winkel uit, coöperatie Duinzuivel een groot succes

Veertien boeren rondom de Loonse en Drunense Duinen stapten dit najaar samen in een nieuw avontuur. Ze richtten een nieuwe coöperatie op waarmee ze niet alleen een betere prijs krijgen voor hun melk, maar die hen bovendien de ruimte geeft om iets te doen aan natuurbehoud en biodiversiteit. “Onze eerste zeshonderd kilo kaas was in tien dagen uitverkocht.”

De veel te lage prijzen die ze krijgen voor hun producten zijn de boeren allang een doorn in het oog. "De kosten stijgen, maar de opbrengsten blijven hetzelfde", zegt Paul Hazenberg (52). Hij is een van de melkveehouders die aan de wieg stond van de coöperatie 'Duinzuivel'. "De marges worden voor ons alsmaar minder en blijven vooral in andere delen van het circuit hangen, onder andere bij de supermarkten. We willen die weer in eigen zak kunnen steken."

'Lekkere kaas'

Samen met zijn vrouw Ingrid richtte Paul in de vroegere kalverenstal van hun boerderij in De Moer een winkel in met boerderijproducten uit de omgeving. Daar wordt ook de eigen Brabants Duingoed-kaas verkocht. Dat de verkoop daarvan zo snel zou gaan hadden ze niet kunnen dromen. Maar de verklaring is helder, benadrukt Mari van Drunen: "De kaas was ook heel erg lekker."

Van Drunen is voorzitter van de coöperatie Duinzuivel. "Twee jaar geleden zijn we met boeren uit dit gebied bij elkaar gekomen, omdat we de zuivel die hier geproduceerd wordt ook weer hier wilden afzetten. De prijzen van melk zijn al veel te lang hetzelfde, we vonden dat we er zelf iets aan moesten doen en zagen dat de markt er rijp voor is. "

'Stoffeerders van het landschap'

De kaas laten ze maken bij een kleine coöperatie in Rhenen. Die haalt de melk bij de boeren op. De winst die overblijft, wordt onder de deelnemende boeren verdeeld, maar belangrijk is volgens Van Drunen dat ook de natuur er beter van wordt. "We zijn de stoffeerders van het landschap, dus we willen ook iets doen aan natuurbehoud."

Het liefst zou hij samen met burgers een keuze maken voor de besteding van de winst uit de coöperatie. "Wat wil die burger? Wil die dat we een bloemenrand zaaien of iets doen aan de weidevogels of een kikkerpoel aanleggen? Wij hebben er veel zin in en die energie moeten we nu gaan gebruiken."

In de boerderijwinkel van Ingrid en Paul laat een aankondiging op een schoolbord zien dat er in januari weer vers vlees is. "In januari komt er ook weer nieuwe kaas en daarna proberen we iedere maand met nieuwe voorraad te komen."

Meer klanten in coronatijd

Aan klanten hebben ze in ieder geval geen gebrek. "Sinds de uitbraak van corona hebben alle boerderijwinkels het drukker gekregen", zegt Ingrid. "Veel mensen komen liever niet meer in de drukte van de supermarkt en gaan bij voorkeur naar een lokale winkel waar het rustiger is."

Of deze manier van boeren de toekomst wordt, is moeilijk te voorspellen, vindt Paul. Hij weet wel wat het hem oplevert: "We hebben weer een lichtpuntje om naartoe te werken. En dat geeft nieuwe energie."

