Coronaproof een oliebolletje scoren? In de drive-thru kan het

Het enige dat je hoeft te doen, is achteraan aansluiten (Beeld: Studio040). vergroot

Vuurwerk afsteken zit er deze jaarwisseling niet in. Maar wil je jezelf uitleven op die andere traditie, het verorberen van een lekkere oliebol, dan kun je die in Eindhoven coronaproof op de kop tikken. Op industrieterrein de Hurk is drive-thru de Winterhut verrezen.

Een aantal ondernemers in de stad had eerder op dezelfde plek al een drive-thru voor kerstpakketten. De 'infrastructuur' was er dus al. En waarom zou je die dan niet benutten voor het verkopen van eindejaarslekkernij nummer één, al dan niet poedersuiker of met krenten?

In onderstaande video zie je hoe het eraan toe gaat in drive-thru de Winterhut.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.