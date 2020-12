Wie heeft de piano van de overleden Susanne gezien?

Wie heeft deze piano gezien? (privéfoto) vergroot

Een jaar geleden overleed de zus van Saskia Vermaesen – Poirters uit Boxtel. Haar spullen had ze gedoneerd aan een kringloopwinkel. Maar wie heeft de piano die daar stond gekocht? Saskia wil hem om emotionele redenen graag hebben.

Malini Witlox Geschreven door

Wie herkent deze piano, vraagt Saskia op sociale media. “In juni 2019 heeft mijn zus zelfmoord gepleegd. Een dag eerder heeft ze haar hele huis leeg laten halen door kringloopwinkel Het Goed. Hier zat ook haar piano bij.”

Na de dood van haar zus Susanne belde Saskia verschillende mensen en bedrijven. Wie had het huis van haar zus op verzoek voor haar dood leeggehaald?

Krukje

“Ik ben toen ik beet had, naar Het Goed gegaan en heb met hun hulp verschillende spullen van mijn zus mee terug genomen. Ik heb ook de piano zien staan, maar heb alleen het pianokrukje meegenomen omdat ik geen plek had voor een piano.”

Daar had ze later spijt van, maar toen ze twee weken later terugging was de piano al weg.

Saskia heeft haar zus er regelmatig op horen spelen, ook de kinderen van Saskia speelden op de piano die door haar zus helemaal afgeschaafd en geschuurd was.

Begrafenis

"Op haar begrafenis hebben we muziek gedraaid die op de piano is opgenomen. Suzanne legde al haar gevoel in haar spel, ze liet het instrument ook ieder jaar stemmen,” zegt Saskia die over de dood van haar zus ook een boek schreef.

De kringloopwinkel weet niet wie de piano gekocht heeft. “Het is in ieder geval iemand die hem meteen meegenomen heeft en niet laten bezorgen. Dat moet tussen 27 juni en de eerste week van juli zijn geweest. Er zijn weinig piano’s die er zo uitzien dus hopelijk herkent iemand hem en kan ik hem terugkopen. Ook als ze de piano inmiddels weggegooid hebben ,hoor ik het graag.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.