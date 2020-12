Efteling trekt stekker uit Winter Efteling: ‘Dit valt zwaar’

Het IJspaleis (archieffoto: Twan Spierts) vergroot

Attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel trekt vroegtijdig de stekker uit de Winter Efteling. De winterse periode in het pretpark zou oorspronkelijk duren tot eind januari. Vanwege de lockdown en andere coronamaatregelen is besloten per direct te stoppen. "Voor iedereen is dat waarschijnlijk een logisch besluit, maar dit valt zwaar voor de Efteling en de vaste bezoekers", laat het pretpark aan Omroep Brabant weten.

De Efteling omschrijft de Winter Efteling als ‘een warme en sfeervolle periode in het Efteling-jaar’. Bij het besluit speelde ook mee dat na het eventueel beëindigen van de lockdown er nog maar elf dagen Winter Efteling overbleven.

Het pretpark is per direct begonnen met het afbouwen tijdens de sluitingsperiode. De al gesloten waterattracties blijven dicht tot eind maart.

