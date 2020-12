Veense taferelen in Vlijmen: auto brandt uit op leeg parkeerterrein

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Op een parkeerterrein aan de Pastoor Smoldersstraat in Vlijmen is woensdagavond een auto in vlammen opgegaan.

Vermoedelijk is de auto bewust aangestoken. In het voertuig lagen diverse autobanden. Ook stond het voertuig midden op een leeg parkeerterrein.

Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto getakeld en afgevoerd. De politie gaat uit van brandstichting.

