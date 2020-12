Lange files in Terheijden voor alternatief Tractors by Night: 'Veel mensen hebben hun huis versierd'

Foto: Omroep Brabant. Het terrein van Kees Damen is mooi versierd (foto: Omroep Brabant). Foto: Omroep Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Omroep Brabant.

Auto's rijden woensdagavond af en aan op het terrein van loonbedrijf Damen in Terheijden. De kerstmuziek klinkt luid op het erf. Een landbouwvoertuig is fraai met verlichting versierd, net als het bord met de tekst 'aardappelen te koop'.

Kees Damen doet normaal met een aantal tractoren mee met het jaarlijkse evenement Tractors by Night. "Dat kon vanwege corona niet doorgaan. Op de site van ZLTO is toen een oproep gedaan. Versier je eigen huis. Er doen nu 21 bedrijven of bewoners aan mee."

Het zorgt woensdagavond voor een file van bijna tien kilometer rond en door Terheijden. De route loopt via de Moerdijkseweg, Bredeweg, Schuivenoordseweg, Laakdijk, Molenstraat, Zandkuil en Withuisstraat. Er is zelfs een audiotour waarbij je bij iedere deelnemer informatie krijgt over bijvoorbeeld de bewoners van de boerderij.

Hoewel zijn naam onder de oproep staat, benadrukt Damen dat hij niet de organisator is en dat het ook geen evenement is. "Dat mocht ook niet van de gemeente. Je moet het meer zien als een soort van project X. Via WhatsApp-groepen en sociale media zijn mensen erop geattendeerd en veel mensen hebben hun huis versierd."

