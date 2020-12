Bewoner raakt gewond bij gewapende overval op huis in Asten

1/2 Gewapende overval op huis in Asten, bewoner raakt gewond

Twee gewapende overvallers zijn in de nacht van woensdag op donderdag een huis aan de Adelheid van Voornstraat in Asten binnengedrongen. Ze bedreigden de bewoner met een vuurwapen en eisten geld.

De overval was rond twee uur 's nachts. Volgens de politie vielen er klappen en raakte de bewoner gewond aan zijn hoofd. Hij is ter plekke in de ambulance behandeld.