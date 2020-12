Geen vuurwerk, wel massaal aan de oliebollen: zo vieren Brabanders oud en nieuw in uniek jaar

Drukte op het Trudoplein in Eindhoven. Foto: Arno van der Linden/SQ Vision vergroot

Het wordt een unieke en vreemde jaarwisseling donderdagavond, zo zonder vuurwerk en grote feesten. Maar dat betekent niet dat we het niet gezellig kunnen maken. Brabanders gaan oud en nieuw vieren met oliebollen, champagne, lekker eten en oudejaarsconferences, blijkt uit een rondvraag op straat.

Zo vieren Brabanders oud en nieuw:

Het is overduidelijk dat heel veel mensen gaan kijken naar de oudejaarsconference van Guido Weijers op RTL4. Veel fans van de cabaretier geven aan dat ze erg toe zijn aan een 'normale' conference en een stevige lachpartij.

Al vanaf donderdagochtend stonden er lange rijen bij de oliebollenkramen in Brabant. Driekwartier wachten op bollen, flappen en beignets was geen uitzondering. In Eindhoven hielden boa's even een oogje in het zeil vanwege de enorme wachtrij bij de kraam op de Ouverture in de wijk Blixembosch.

Brabant heeft in oliebollen, we stonden donderdag massaal in de rij:

In Den Bosch was het beeld hetzelfde op de Parade. Al gaf de lengte van rij soms een vertekend beeld, want alles was wel op anderhalve meter afstand vanwege de coronamaatregelen.

Toch was het vaak een kwestie van geduld hebben voor een zakje oliebollen.

Drukte bij twee oliebollenkramen op de Dr. Struyckenstraat in Breda. (Foto: Perry Roovers/SQ Vison) vergroot

Nu we aan huis gekluisterd zitten, bakken ook veel mensen zelf oliebollen. Op oudejaarsdag maken veel Brabo’s ook nog een lange wandeling, blijkt uit een rondvraag op Facebook.

Ondanks het vuurwerkverbod, blijft het donderdagnacht om twaalf uur als het goed is allesbehalve stil. In verschillende steden en dorpen zullen de kerkklokken klinken.

