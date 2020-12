Queeny mag op oudjaarsdag geen oliebollen meer verkopen, maar gooit kraam toch open

Queeny voor haar oliebollenkraam. vergroot

Queeny Bierens verkoopt al vijftien jaar oliebollen op dezelfde plek in Eindhoven. Woensdag kreeg ze te horen dat haar kraam per direct dicht moet, want ze zou geen vergunning hebben. "Ik heb toestemming van de grondeigenaar en sta hier al vijftien jaar. Dit is toch niet normaal." Ze gokte het er donderdag toch maar op en opende haar kraam. "Kon het niet maken naar mijn vaste klanten om dicht te gaan."

De kraam van Queeny staat al jaren voor de Praxis aan De Hurk in Eindhoven. Maar vanwege de lockdown moest het terrein dicht. De bouwmarkt is immers ook op slot. Dus verplaatste ze haar kar, met toestemming van de grondeigenaar.

Paar meter verderop

"Sindsdien sta ik een paar meter verderop op de parkeerplaats. Ik heb met de grondeigenaar afgesproken dat ik daar de laatste weken van het jaar mag staan. Maar maandag kwam handhaving voor het eerst op bezoek. Ze zeiden dat ik geen vergunning had."

Queeny's kraam op de oude plek in 2019. vergroot

Toen begon het gebakkelei: "Ik zei: welke vergunning? Ik sta hier al vijftien jaar! Ik heb toestemming voor de verplaatsing." Daarna is handhaving het verder uit gaan zoeken. "Ik was helemaal in tranen en zit in zak en as."

Woensdag stonden ze weer voor haar neus. "Hij zei dat ik nieuwe papieren nodig had. Ik sta hier al vijftien jaar en heb die nooit eerder nodig gehad. Het heeft blijkbaar met corona te maken omdat er nu meer foodtrucks openen. Ik zei tegen handhaving: ‘Ik sta hier al vanaf oktober. Had u me dit toen niet kunnen vertellen?' Nu krijg ik dit de dag voor oud en nieuw te horen", vertelt ze verontwaardigd.

Duizenden euro's boete

Maar handhaving was duidelijk: de kraam moest direct dicht. Doet ze dat niet, dan riskeert ze een torenhoge boete van duizenden euro’s. "Ik heb hier het hele jaar naartoe geleefd. Mensen hebben aanbetalingen gedaan voor bestellingen die vandaag worden opgehaald. Dus ik kán niet dicht gaan op oudejaarsdag."

Queeny waagde het er daarom donderdag op. "Ik kan er niet vandoor gaan met vijfhonderd euro aan aanbetalingen, dus ik neem het risico. Als ze vandaag weer komen, zal ik wel per direct dicht moeten. Ik sta hier de hele dag met knikkende knieën te werken", zei ze vooraf.

'Nu komt dit er ook nog bij'

En ze had geluk. Donderdag kwamen er geen handhavers bij haar kraam. Nu is het grootste gevaar geweken want de komende weken blijft de kraam gesloten. "Ik heb een vergunning aangevraagd bij de gemeente en tot dat er duidelijkheid is, blijf ik dicht."

Het is een bizar einde van een toch al moeilijk jaar voor Queeny. "Wij zijn kermisexploitant en hebben dus al het hele jaar niet kunnen draaien. Nu komt dit er ook nog bij."

Tip ons!

