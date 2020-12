Politie vindt ruim 70 kilo illegaal vuurwerk in huis: 'Scheelt weer een hoop achterlijke knallen'

(foto: wijkagenten_ruwaard) vergroot

De politie heeft woensdag in een huis in de wijk Ruwaard in Oss meer dan zeventig kilo illegaal vuurwerk gevonden. Dat melden de wijkagenten op Instagram.

"Dat scheelt weer een hoop achterlijke knallen en mogelijk vernielingen", aldus de agent. Het gaat om tientallen kilo's cobra's, mortieren en ander illegaal vuurwerk.

De politie deed de vondst na een anonieme tip.

