Politie klaar voor oud en nieuw in Veen: ‘Maar we laten niet het achterste van onze tong zien’

Foto: Jurgen Versteeg, SQ Vision. vergroot

De politie heeft flink opgeschaald om de rust in Veen te bewaren tijdens de jaarwisseling. In het dorp in de gemeente Altena geldt een noodverordening. Toch slagen jongeren er telkens in om op de beruchte kruising met de Witboomstraat een auto in brand te steken.

“We kunnen moeilijk de hele dag het dorp hermetisch afgrendelen”, zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. Verder speelt natuurlijk het spel tussen de ‘stokers’ en de handhavers een grote rol. “Ga je als politie daarin mee?”

Woensdagmiddag stond er rond half zes een autowrak op de beruchte kruising in brand. Uytdehage: “We waren al aanwezig in Veen, maar de boel was nog niet op slot gezet. Het lijkt op een spelletje. Als de politie zegt om zes uur de kruising af te sluiten, dan wordt er om half zes een auto in brand gestoken. We kunnen er niet 24/7 zijn en dat heeft ook met capaciteit te maken.”

Boete én bestuurlijke maatregel

Van de vier mannen die woensdagavond zijn aangehouden voor het overtreden van de noodmaatregel, krijgen er drie een boete van 4350 euro. Verder krijgt het drietal een waarschuwing. Gaan zij nog een keer in de fout dan hangt hen een bestuurlijke maatregel van de gemeente Altena van 10.000 euro boven het hoofd.

De politie heeft wat Veen betreft flink opgeschaald voor de jaarwisseling. “Per dag bekijken we hoe we het gaan aanpakken en dat is natuurlijk ook afhankelijk van de informatie die we hebben. Er liggen plannen klaar voor zichtbare en onzichtbare inzet van de politie. Uit tactisch oogpunt geven we daar geen informatie over. We laten niet het achterste van onze tong zien.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.