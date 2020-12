Vallen de miljoenen van de Postcode Loterij in Brabant?

De truck werd gezien in Oss. vergroot

2020 was voor veel mensen een vervelend jaar. Maar beslist het lot dat de inwoners van Brabant het jaar toch vrolijk af kunnen sluiten?

De opvallende vrachtwagen van de Postcode Loterij is door veel mensen gezien in Brabant en dat valt op. Via social media en WhatsApp worden foto's massaal gedeeld. De truck is onder meer gesignaleerd in Oss, Den Bosch en Veghel.

Corona

Op 1 januari worden er jaarlijks meerdere miljoenen uitgedeeld, al heeft de loterij donderdag al laten weten dat de truck dit jaar vanwege het coronavirus op nieuwjaarsdag in de garage blijft staan. De trekking gaat echter wel door, maar zonder feestelijkheden. De uitslag wordt niet op 1 januari, maar pas later bekendgemaakt.

Brabanders die meespelen, hopen op het beste maar helaas.... Dat de truck rondrijdt is niet per se goed nieuws. Het gaat om een reclamecampagne om mensen erop te wijzen dat ze lid kunnen worden van de loterij, zo zegt een woordvoerder. "Je kunt nog tot vannacht meespelen. Met die truck attenderen we mensen daar op."

De kans dat de prijs in Brabant valt is dus net zo groot als de kans dat 'ie in Friesland valt.

De truck is ook in Den Bosch gesignaleerd. vergroot

En in Veghel. vergroot

