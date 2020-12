Gestolen frietkar eindelijk terug in Vlijmen: 'Maar wat zag ie er slecht uit'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Daisy heeft haar gestolen frietkar terug en bakt daar nu oliebollen in

"Vandaag voelt het weer als onze eigen wagen." Daisy Kivits uit Vlijmen is dolblij dat ze eindelijk weer kan frituren op haar vertrouwde plek, in de frietkar die vorig jaar door dieven werd gestolen. "Maar wat zag ie er slecht uit toen we hem terugkregen."

Rond zeven uur in de ochtend op oudjaarsdag zijn de dames en heer van de kraam al druk bezig met het bakken van oliebollen in het dorpshart van Vlijmen. In de kar die na meer dan een jaar weer terug op de juiste plek is beland, op. En daar zag het lange tijd niet naar uit.

In 2019 werd de frituurkar van Daisy en Kenneth Kivits meegenomen door dieven. Via Polen reisde de gejatte wagen door naar Berlijn, waar het bijna een jaar stil heeft gestaan. En dat heeft de wagen weinig goeds gedaan. ''Hij zag er slecht uit, zeer slecht. Er was heel veel gesloopt, kastjes waren kapotgerukt en de vriezer deed het niet meer. Verder zat overal schimmel en waren de stickers eraf getrokken."

Ellende

De gestolen kar heeft veel ellende voor Daisy gezorgd, zelfs toen het in januari terug werd gevonden in Duitsland. ''Daarna volgde nog heel veel bombarie met verzekeringen en rechtszaken om de kar ook daadwerkelijk terug te krijgen."

De focus van Daisy en haar team liggen deze 31 december echter niet bij deze ellende. Het gaat vandaag voornamelijk om het verkopen van oliebollen. De bollen vinden gretig aftrek bij de inwoners van het dorp. "We blijven non-stop doorbakken, de voorraad blijft leeg."

