300 mensen vormen erehaag voor pakketbezorger Pierre

Pierre Janssen kent iedereen in Vierlingsbeek en iedereen kent hem. De pakketbezorger gaat na zeven jaar iets anders doen. Hij is zo populair dat de dorpelingen hem donderdag verrasten met een erehaag waar driehonderd mensen op afkwamen.

"Pierre is nog maar 34 maar wil meer tijd met zijn dochtertje doorbrengen", zegt Kirsten Janssen (19) (geen familie), die het initiatief nam voor de erehaag. "Hij was nu soms pas om tien uur 's avonds thuis." Daarom stopt de bezorger per 1 januari bij PostNL.