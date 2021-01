Schrale nieuwjaarswensen voor Bredase brandweer: 'Voor wat betalen wij jullie salaris? Voor niks!'

Wachten op privacy instellingen... De brandweer in actie bij de Tolbrug in Breda. Volgende Vorige vergroot 1/2 Veel auto's moesten het tijdens de jaarwisseling ontgelden in Breda, maar ook andere spullen werden in brand gestoken

Een meerderwaardigheidscomplex? Weinig sympathie voor de hulpdiensten? Verspilling van bluswater? Of misschien gewoon een borreltje te veel? Laten we het erop houden dat de man die bij de Tolbrug in Breda rond 01.00 uur uitkwam op een brand midden op straat nou niet bepaald zijn finest hour beleefde.

Op die plek was een aantal containers en een fiets in de fik gezet. “Onze helden! Wauw! Waaaauw! Ik betaal hier belasting voor!”, schreeuwt hij richting de brandweerlieden. “Ik betaal zijn salaris! Ik betaal die salarissen! Voor wat betalen wij jullie salaris? Voor niks!”

Wachten op privacy instellingen...

Even later, als de camera niet meer draait, roept hij nog dat over een halfuur toch weer alles wordt aangestoken. Dat blijkt wel te kloppen, want kort na zijn weinig bemoedigende woorden moesten in de directe omgeving opnieuw verschillende brandjes worden geblust.

Wachten op privacy instellingen...

