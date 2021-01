Auto belandt in het water in Eindhoven, bestuurder spoorloos als hulpdiensten aankomen

Wachten op privacy instellingen... De brandweer doorzocht de auto (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto belandt in het water in Eindhoven

Een auto is donderdagnacht in het water beland langs de Stiffelio, een straat in de Eindhovense wijk Blixembosch. Diverse hulpdiensten werden vervolgens opgeroepen, waaronder een traumaheli. Toen de hulpverleners aankwamen, bleek de bestuurder verdwenen. De politie blijft voorlopig zoeken naar de chauffeur en eventuele andere inzittenden.

De automobilist was rond vier uur 's nachts op een T-splitsing rechtdoor gereden en raakte vervolgens een boom. Daarna schoot de auto het water in.

De auto wordt van alle kanten belicht (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Zaklampen

"Nadat de brandweer de auto zo’n kwartier had doorzocht, werd duidelijk dat er niemand meer in zat", laat een ooggetuige weten. "Agenten hebben ook met zaklampen in de omgeving gezocht. Verder is gekeken in het water tussen de plek waar de auto van de weg raakte en de plek waar die uiteindelijk tot stilstand kwam."

Verschillende hulpverleners werden opgeroepen na het ongeluk (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

