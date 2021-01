Gewonde bij steekpartij in huis Roosendaal, verdachte aangehouden

Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot

In een huis aan de Philipslaan in Roosendaal is vrijdagmiddag rond drie uur een steekpartij geweest. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk of het om de bewoner gaat. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De verdachte zit in de cel op het politiebureau.

