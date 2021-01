Man (41) uit Oss steekt plaatsgenoot neer, slachtoffer buiten levensgevaar

Foto: Gabor Heeres, SQ Vision. vergroot

Een 41-jarige man uit Oss is donderdagnacht aangehouden voor een steekpartij aan de Nieuwe Hescheweg in Oss. Daarbij raakte een 29-jarige plaatsgenoot gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is het slachtoffer niet in levensgevaar.

Agenten kwamen rond kwart voor drie bij een controle op het Raadhuishof in contact met het gewonde slachtoffer. De man had snijwonden aan een van zijn benen en het bovenlichaam. Op de aanwijzing van het slachtoffer kwam de verdachte in beeld.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn snijwonden. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.

