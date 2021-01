Mathieu van der Poel luidt nieuwe jaar in met zege in veldrit Baal

Foto: OrangePictures. vergroot

Mathieu van der Poel heeft het nieuwe jaar ingeluid met een klinkende zege. De wereldkampioen veldrijden soleerde naar de winst in de Grote Prijs Sven Nys in Baal, een koers uit de X2O Badkamers Trofee. Het was de zesde zege deze winter voor de alleskunner op de fiets. Hij sloot 2020 afgelopen woensdag af met winst in de Ethias Cross in Bredene.

Wout van Aert, die zondag nog oppermachtig was in de moddercross van Dendermonde en Van der Poel op minuten achterstand reed, moest in Baal weer genoegen nemen met de tweede plaats. De Belg bepaalde lange tijd het tempo in de cross, maar had geen antwoord toen Van der Poel op twee ronden voor het einde een versnelling plaatste.

Van Aert kwam in de slotfase nog wel iets terug en arriveerde 8 seconden na Van der Poel. De Brit Tom Pidcock werd derde op 32 seconden. De Belg Eli Iserbyt eindigde als vierde en blijft het klassement van de X2O Badkamers Trofee leiden.

Geen beste benen

Van der Poel verbaasde aan de finish met een opmerking dat hij zich niet eens echt top voelde. "Het was een lastige wedstrijd en ik had niet mijn beste benen", zei hij. "Ik voelde mezelf niet super. En ik had de indruk dat Wout ook niet een beste dag had. Dat kan een verklaring zijn."

Van der Poel was blij met het parcours in Baal. "Ik kom hier graag", stelde hij. "Sinds dat ze hier een vaste route hebben, is de ondergrond wat harder geworden. Het is nog steeds super technisch maar je kan nog wel snelheid halen. Dat is wel iets dat mij ligt."

Van der Poel komt zaterdag alweer in actie in Gullegem. Zondag staat hij aan de start van de wereldbekerwedstrijd in het Zeeuwse Hulst.

