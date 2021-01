Meerdere gewonden bij kop-staartbotsing voor verkeerslicht in Helmond

Bij een kop-staartbotsing voor een verkeerslicht aan de Kanaaldijk Zuid-West in Helmond zijn vrijdagavond alle inzittenden van een van de auto's gewond geraakt. Zij zaten in de auto die stilstond voor een verkeerslicht. Een tweede auto zag dat te laat en botste achterop de stilstaande wagen.

In de voorste auto zat een gezin met zeker één kind. Zij zijn allen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de tweede auto zaten meerdere personen die niet gewond zijn geraakt. De bestuurder is na een blaastest meegenomen naar het politiebureau.