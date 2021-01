Onherkenbare Michael van Gerwen na historische 5-0 nederlaag uitgeschakeld op WK Darts

Michael van Gerwen (Foto: Lawrence Lustig/PDC) vergroot

Michael van Gerwen heeft een zeer pijnlijke en zware nederlaag geleden op het WK Darts in Londen. De darter uit Vlijmen beleefde een totale off-day en wist niet één set te pakken tegen Dave Chisnall. De Engelsman was met maar liefst 5-0 te sterk voor de drievoudig wereldkampioen, die het nieuwe jaar niet slechter had kunnen beginnen.

Wie van tevoren had gezegd dat Van Gerwen zou verliezen van Chisnall was misschien al vragend aangekeken. Maar wie had gezegd dat Chisnall Van Gerwen van het bord zou vegen met 5-0 zou voor gek worden verklaard. 'Mighty Mike' beleefde een rampavond en lijdt één van zijn pijnlijkste nederlagen uit zijn loopbaan.

Goede eerste set

Vooraf gezien werd Van Gerwen bestempeld als één van de grote favorieten voor de WK-zege. Maar tijdens de kwartfinale met Chisnall was daar weinig van terug te zien. Van Gerwen was aan het worstelen: met zijn scores, zijn triples en zijn dubbels. En tegenstander Chisnall speelde –net als Joe Cullen eerder- een wereldpartij tegen de nummer één van de wereld.

De eerste set was nog goed van Van Gerwens-kant, maar toch zag hij Chisnall (de nummer 8 van de wereld) ervan doorgaan met de setwinst. Vervolgens liep ‘Mighty Mike’ constant achter Chisnall en de feiten aan. Hij miste wat dubbels en zag Chisnall verder uitlopen naar een 3-0 voorsprong in sets. Van Gerwen gaf niet thuis met een gemiddelde van 95, maar er moet ook gezegd worden dat Chisnall gewoon een heel goede pot aan het gooien was met 105 punten als gemiddelde score.

Vaak weet Van Gerwen ergens nog de kracht te vinden om zo’n achterstand om te buigen, maar ditmaal lukte dat niet. Chisnall deelde de genadeklap uit door uit te lopen naar een 4-0 voorsprong in sets en de Engelsman hield zijn torenhoge niveau vast. Het lukte de darter uit Vlijmen niet meer om de wedstrijd om te draaien en zichzelf op te rapen. Van Gerwen wist zelfs niet eens meer een set te pakken en beleeft zo een dramatisch begin van het nieuwe jaar.

"Ik baal gewoon ontzettend", was Van Gerwens eerste reactie bij RTL7 op de zeer pijnlijke nederlaag. "Ja. 5-0, pijnlijk. Maar of het nu 5-0, 5-1 of 5-4 was: elke nederlaag doet pijn. Ik weet niet waarom, maar ik kwam niet in mijn spel. Chisnall liet me alle kanten van het bord zien en speelde fantastisch. Ik was scorend niet goed en dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. Dit moet ik goed gaan evalueren. Maar man, wat baal ik van."

Nummer 1 positie in gevaar

Door de uitschakeling in de kwartfinale, komt de nummer 1 positie van Van Gerwen op de Order of Merit in gevaar. En dat is opvallend, aangezien Van Gerwen al vanaf 2014 de nummer 1 van de wereld is. Concurrent Gerwyn Price kan Van Gerwen voorbij op de wereldranglijst als hij erin slaagt om wereldkampioen te worden. De Welshman won eerder op de avond in de kwartfinale van Daryl Gurney en hij is voor nu de favoriet voor de titel.

